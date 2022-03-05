Başkasının kimliği ile ameliyat oldu, tutuklandı
Muğla’nın Milas ilçesinde başkasına ait kimlik bilgilerini kullanarak ameliyat olduğu tespit edilen kişi jandarmalar tarafından yakalandı. Başka suçlardan arandığı da ortaya çıkan kişi tutuklandı.
Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Selimiye Köyü'nde jandarmaların yaptığı kimlik bilgileri denetimlerinde yakalanan 36 yaşındaki F.D. isimli kişinin başkalarının kimlik bilgilerini de kullanarak Devlet Hastanesi'nde ameliyat olduğu ortaya çıktı.
BAŞKA SUÇLARDAN DA ARANIYORDU
Hırsızlık, uyuşturucu, mala zarar verme gibi suçlardan hakkında yakalama kararı bulunan F.D. İlçe Jandarma Komutanlığı'nda ifadesi alındıktan sonra sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.