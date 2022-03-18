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Başkent’te IŞİD operasyonu: 8 gözaltı

Ankara’da silahlı terör örgütü IŞİD'in çatışma bölgelerindeki mensuplarıyla irtibatlı olduğu tespit edilen yabancı uyruklu 8 kişi yakalandı.

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Başkent’te IŞİD operasyonu: 8 gözaltı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, IŞİD terör örgütünün çatışma bölgelerindeki mensuplarıyla irtibatı olan yabancı uyruklu 11 kişiyi tespit etti.

Harekete geçen ekipler, gerçekleştirdikleri eş zamanlı operasyonla şüphelilerden 8'ini yakalayarak gözaltına aldı. Diğer 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği belirtildi. İHA

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