Bataklık davasında 16 sanık tahliye edildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun uyuşturucu ve suç gelirlerine yönelik Cumhuriyet tarihinin en büyüğü olarak duyurduğu 'Bataklık' soruşturmasında 26'sı tutuklu 73 sanık hakkında 'çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak', 'uyuşturucu ticareti' suçlarından açılan davada 16 sanık adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından duyurulan operasyon, 30 Haziran 2020’de başlatıldı. Operasyon kapsamında 9 ülkede faaliyet gösterdiği belirtilen örgütün liderleri Nejat Daş, Çetin Gören, Halil Aslantaş ile birlikte 113 kişi gözaltına alındı. Uluslararası sularda taşımacılık yapan gemilerde tonlarca uyuşturucu ele geçirildi. Şüphelilerden Daş, Gören ve Aslantaş’ın da aralarında bulunduğu 26 şüpheli tutuklandı.

28,5 YILDAN 52 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTEMİYLE DAVA AÇILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Nejat Daş ve Çetin Gönen örgüt lideri, 5 şüpheli örgüt yöneticisi, 53 şüpheli örgüt üyesi ve 13 şüpheli ise örgüte üye olmamakla birlikte yardım eden pozisyonda yer aldı.

Toplam 73 şüpheli hakkında düzenlenen iddianame, Ankara 33’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilerek, ‘çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, yönetmek, üye olmak’ ve ‘uyuşturucu ticaretinden elde edilen geliri aklama’ suçlarından 28,5 yıldan 52 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

TUTUKSUZ SANIKLAR SAVUNMA YAPTI

Ankara 33’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya örgüt liderleri Çetin Gören, Nejat Daş, Arzu Erişkin katılırken, diğer sanıklar Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi’yle (SEGBİS) bulundukları cezaevinden katıldı. Duruşmada sanık avukatları da hazır bulundu.

Duruşmada daha önce savunmaları alınmayan tutuksuz sanıklar Hüseyin Kalmuk, Merve Menga ve Musa Nadir Kale, SEGBİS’le bulundukları illerden savunma yaptı. Sanıklar üzerlerine atılı suçlamayı kabul etmeyerek beraatlerini talep etti.

16 SANIK ADLİ KONTROL ŞARTI İLE TAHLİYE OLDU

Avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme, 16 sanığı adli kontrol şartıyla tahliye ederek duruşmayı erteledi. DHA