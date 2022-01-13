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Bazı BUDO seferleri iptal edildi

Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Bursa Deniz Otobüsleri bazı seferlerini iptal etti.

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Bazı BUDO seferleri iptal edildi

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), bugün Marmara Denizi’ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.

İptal edilen seferler şunlar:

07:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
08:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)
09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) – Armutlu (İhlas)
10:00 tarihindeki Armutlu (İhlas) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
10:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)

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