Bekçinin görev yerine gelmeyince öldüğü ortaya çıktı

Zonguldak'ta çarşı mahalle bekçisi, görev yerine gelmeyince arabasında ölü bulundu.

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Edinilen bilgiye göre olay, Zonguldak-İstanbul karayolu Uzungüney köyü kavşağında yaşandı. İddialara göre Kdz. Ereğli ilçesindeki görevinden dönen çarşı mahalle bekçisi Sedat Sayım, hafta sonu maç görevi için yeniden ilçeye gitmek için evinden ayrıldı. Ancak saatler sonra görev yerine gelmediği yönünde telefon alan ailesi Sayım'ı evlerinin yakınındaki kavşakta 67 ABF 005 plakalı aracında ölü olarak buldu.

Sağlık ekiplerine haber verilmesinin ardından yapılan incelemede Sayım'ın ateşli silahla öldüğü tespit edildi. Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Sayım'ın cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Aracı ise yakınları tarafından teslim alındı. (İHA)

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