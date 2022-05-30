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Beline sardığı uyuşturucuyla yakalanan kadına 1 yıl ev hapsi

Bolu'da polisin durdurduğu otomobilde beline sardığı 1 kilo 590 gram esrarla yakalanan Bahar D.'ye (30) 1 yıl ev hapsi cezası verildi.

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Beline sardığı uyuşturucuyla yakalanan kadına 1 yıl ev hapsi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dün denetimler sırasında durdurduğu otomobilde arama yaptı.

Bahar D.’nin beline sardığı 1 kilo 590 gram esrar ele geçirildi. Bahar D. emniyetteki işlemlerinin ardından uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edildi. Bahar D. çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından 1 yıl süreyle ev hapsi cezası ile cezalandırıldı. (DHA)

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