Berbere giden genç, hayatının şokunu yaşadı

Samsun'da bir genç, berberde tıraş olmak için sıra beklerken silahlı saldırıya uğrayarak yaralandı.

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Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi Orhan Gencebay Caddesi’nde bulunan berberde saat 19.00 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 19 yaşlarındaki Polat P., tıraş olmak için berberde sıra beklerden silahlı saldırıya uğradı. Saldırgan Polat P.’nin üzerine kurşun yağdırarak otomobille olay yerinden kaçtı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Tabancadan çıkan kurşunlar iş yerinin kapı camını kırdı ve kapıya isabet etti. Saldırıda sağ dizinden vurularak yaralanan Polat P., 112 ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis yaptığı araştırma sonucu silahlı saldırıyı Ö.F.Ş.’nin gerçekleştirdiğini tespit etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İHA

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