Beylikdüzü’nde durakta yoğunluk olunca yolcu metrobüsün önünde durdu
İstanbul Beylikdüzü'nde metrobüs duraklarında yolcu yoğunluğu yaşandı. Araçların yolcu almadan geçmesine tepki gösteren bir yolcu metrobüsün önünü kesti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Beylikdüzü metrobüs duraklarında saat 19.00 sıralarında yoğunluk yaşandı.
Metrobüslerin yolcu almadan devam etmesine yolcular tepki gösterdi.
Yolculardan biri metrobüsün yolunu kesti.
Yaklaşık 1 buçuk saat süren yoğunluk sonrasında metrobüs hatları normale döndü.
Yaşananlar cep telefonu kamerası tarafından anbean görüntülendi. (DHA)