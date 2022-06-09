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Beylikdüzü’nde durakta yoğunluk olunca yolcu metrobüsün önünde durdu

İstanbul Beylikdüzü'nde metrobüs duraklarında yolcu yoğunluğu yaşandı. Araçların yolcu almadan geçmesine tepki gösteren bir yolcu metrobüsün önünü kesti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Beylikdüzü metrobüs duraklarında saat 19.00 sıralarında yoğunluk yaşandı.

Metrobüslerin yolcu almadan devam etmesine yolcular tepki gösterdi.

Yolculardan biri metrobüsün yolunu kesti.

Yaklaşık 1 buçuk saat süren yoğunluk sonrasında metrobüs hatları normale döndü.

Yaşananlar cep telefonu kamerası tarafından anbean görüntülendi. (DHA)

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