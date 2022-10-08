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Beyoğlu’nda batan teknedekileri deniz polisi kurtardı

Beyoğlu'nda boğaz açıldıktan sonra batan teknedeki iki kişiyi deniz polisi kurtardı. Teknedekilerin kurtarılışı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Beyoğlu’nda batan teknedekileri deniz polisi kurtardı

İstanbul Boğazı’na açıldıktan bir süre sonra Karaköy önlerine gelen teknedeki kaptan ve arkadaşı teknenin su aldığını fark etti.

Yardım çağıran kaptan kıyıya yöneldi. Kısa sürede olay yerine gelen deniz polisi teknedeki iki kişiyi bota aldı.

Kısa süre sonra tekne su alarak battı. O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. (DHA)

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