Beyoğlu’nda gözaltına alınanlar serbest bırakıldı

Enes Kara'nın intiharının ardından cemaat ve tarikat yurtlarının kapatılmasını isteyen bir grup genç, dün Taksim'de protesto eylemi düzenlemek isterken polisin müdahalesiyle karşılaşmıştı. İstanbul Valiliği, gözaltına alınan 83 kişi hakkında adli işlem yapılarak serbest bırakıldığını duyurdu.

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Cemaat yurdunda kalan tıp öğrencisi Enes Kara'nın intiharının ardından Taksim Meydanı'nda toplanan bir grup “Bu Düzende Geleceğimiz Yok Biz Yaşayacağız!”, “Cemaat Yurtları Kapatılsın” sloganıyla eylem düzenlemek istemişti.

Beyoğlu Kaymakamlığı tarafından izin verilmeyince eylemciler Taksim Tünel Meydanı ve ara sokaklarda toplanmış, eylemcilere polis tarafından müdahale edilmişti.

İstanbul Valiliği dün gözaltına alınanlarla ilgili açıklama yaptı. 83 kişi hakkında adli işlem yapılıp savcılık tarafından serbest bırakıldığını bildirdi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Beyoğlu Kaymakamlığı'nca alınan yasaklama kararına aykırı olarak; dün akşam saatlerinde Taksim Meydanı, Tünel ve çevresinde izinsiz gösteri ve yürüyüş yapan, güvenlik güçlerimizin ikazlarına uymayarak karşılık veren (83) şahıs yakalanmıştır.

Haklarında “2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Muhalefet, Görevi Yaptırmamak İçin Direnme ve Görevli Memura Mukavemet” suçlarından adli işlemleri tamamlanan şahıslar, Cumhuriyet Başsavcılığı talimatlarıyla serbest bırakılmıştır.

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