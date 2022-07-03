Bıçakçılar arasında silahlı kavga

Tokat’ta iki bıçakçı arasındaki husumet silahlı kavgaya dönüştü. Esnaf komşusunun plastik boruyla saldırdığı M.U., silahla karşılık verdi. Omuz bölgesinden yaralanan F.Ö. hastaneye kaldırılırken M.U. gözaltına alındı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Alipaşa Mahallesi’nde karşılıklı bıçakçı dükkanı olan iki esnaf arasında yaşandı. Bir süredir aralarında devam eden husumet yanı sıra, bıçak bileme nedeniyle sözlü yaşanan tartışma kavgaya dönüştü.

Elinde satırla iş yerinin önünde dolaşan F.Ö. (38), satırı bırakıp plastik boru ile karşı komşusunun işyerine girerek M.U.'ya (66) saldırdı. M.U. ise tabancası ile karşılık vererek ateş açtı. Omuz bölgesinden yaralanan F.Ö. kendi iş yerine koştu.

Olay yerine çağrılan ambulansla yaralanan kişi Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi.

Yaşananlar anbean bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Tedavi altına alınan şahsın bilincinin açık olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri tarafından iş yerinde gözaltına alınan M.U.’ya ait tabancanın ruhsatsız olduğu öğrenildi. (İHA)

İlginizi Çekebilir Teyze çocuklarının kavgası cinayetle sonlandı