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Bıçaklanarak hastaneye getirildi, kurtarılamadı

Konya'nın Kulu ilçesinde kavga sırasında sırtından bıçaklanarak hastaneye getirilen kişi hayatını kaybetti.

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Bıçaklanarak hastaneye getirildi, kurtarılamadı

Olay, saat 23.00 sıralarında Camikebir Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, S.K. ile Ramazan Karataş (32) arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında S.K., Karataş'ı bıçakla yaraladı. Şüpheli S.K., yaralı Karataş'ı kendine ait üç tekerlekli motosiklet ile Kulu Devlet Hastanesi acil servisi önüne getirerek görevlilere teslim edip hastaneden kayboldu.

Hastanede müdahale edilen Ramazan Karataş kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cinayetle ilgili çalışma yapan polis ekipleri şüpheli S.K.'yi kısa sürede yakaladı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (İHA)

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