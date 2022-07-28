Abone Ol

Bilecik’te 262 sikke ele geçirildi: 4 gözaltı

Bilecik'te jandarma ekipleri tarafından, ellerindeki tarihi eserleri satmak istediği belirlenen 4 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı, yapılan aramada 262 sikke ele geçirildi.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Bilecik’te 262 sikke ele geçirildi: 4 gözaltı

Bilecik Jandarma Komutanlığı ekipleri, R.B., O.Ç., S.Ş. ve H.E. isimli şüphelilerin elinde tarihi eser olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Takibe alınıp yakalanan şüphelilerin üzerlerinde ve çantalarında yapılan aramada 262 adet sikke ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Ele geçirilen sikkeler, incelenmesi için Bilecik Müze Müdürlüğü’ne teslim edildi. (DHA)

Tarihi eser operasyonu: 210 adet sikke ele geçirildi İlginizi Çekebilir Tarihi eser operasyonu: 210 adet sikke ele geçirildi

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster