Bilgisayar mühendisine ‘sahte polis’ gasbı

Beyoğlu Gümüşsuyu Mahallesi'nde dinlenmek için sokak merdiveninde oturan bilgisayar mühendisi Oday Alojaly, kendisini polis olarak tanıtan 4 kişi tarafından tekme tokat saldırıya uğrayarak cep telefonu gasbedildi. Aldığı darbelerle gözünde morluklar oluşan Alojaly, "Polis olduklarını söylediler, kimlik göstermelerini isteyince saldırıp beni dövdüler" dedi.

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Gümüşsuyu Mahallesi’nde geçtiğimiz cumartesi günü sabah saat 06.20 sıralarında dinlenmek için sokak merdivenine oturan bilgisayar mühendisi Oday Alojaly, 4 kişi tarafından darbedildi. Kendilerini polis olarak tanıtan şüpheliler, kimlik soran Alojaly’e tekme ve tokatlarla saldırdı.

Bu sırada grup içindeki bir kişinin cüzdanından çıkardığı bir kartı hızlıca gösterip cebine geri koyması dikkat çekti. Aldığı darbelerle sarsılan Alojaly’nin cebinden cep telefonunu alan şüpheliler, oradan hızla uzaklaştı. Oday Alojaly’nin gözünde morluklar oluştu.

Alojaly “Ben merdivende oturdum, dinleniyordum, yanıma 4 kişi geldi. Kendilerini polis olarak tanıtınca kimlik göstermelerini istedim. Kimlik göstermediler, saldırıp beni dövdüler. Cebimdeki telefonu çalıp, kaçtılar” diye konuştu. (DHA)

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