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Bingöl’de çığ düştü, yol ulaşıma kapandı

Bingöl'ün Genç ilçesinde çığ düşmesi sonucu grup yolu ulaşıma kapandı, ekipler çalışma başlattı.

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Bingöl’de çığ düştü, yol ulaşıma kapandı

Bingöl'ün kırsal alanlarında devam eden yoğun kar yağışı olumsuzları da beraberinde getirdi. Kar yağışının etkisini sürdürdüğü Genç- Yenisu il yolunda çığ düştü, yol ulaşıma kapandı.

Sürücüleri uyaran valilik, Genç-Yenisu il yolunun 33. km’sinde Çığ düşmesi sonucu yolun 13-44 kilometreleri arası araç trafiğine kapatıldığını duyurdu.

Çığın düşmesinin ardından Karayolları 84'üncü Şube Şefliği ekiplerince bölgede çalışma başlatıldığı bildirilirken, yolun kısa sürede ulaşıma açılması bekleniyor. (İHA)

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