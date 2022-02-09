Bingöl’de çığ düştü, yol ulaşıma kapandı
Bingöl'ün Genç ilçesinde çığ düşmesi sonucu grup yolu ulaşıma kapandı, ekipler çalışma başlattı.
Bingöl'ün kırsal alanlarında devam eden yoğun kar yağışı olumsuzları da beraberinde getirdi. Kar yağışının etkisini sürdürdüğü Genç- Yenisu il yolunda çığ düştü, yol ulaşıma kapandı.
Sürücüleri uyaran valilik, Genç-Yenisu il yolunun 33. km’sinde Çığ düşmesi sonucu yolun 13-44 kilometreleri arası araç trafiğine kapatıldığını duyurdu.
Çığın düşmesinin ardından Karayolları 84'üncü Şube Şefliği ekiplerince bölgede çalışma başlatıldığı bildirilirken, yolun kısa sürede ulaşıma açılması bekleniyor. (İHA)