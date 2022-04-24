Binlerce uyuşturucu hap ve sahte para ele geçirildi
Konya'da Cihanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yol uygulamasında durdurulan araçta binlerce uyuşturucu hap, onlarca sahte banknot ve sahte alkol yapımında kullanılan ham madde ele geçirildi.
Konya Emniyet Müdürlüğü, Cihanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gece yapılan yol uygulamasında Ankara istikametinden gelen bir araç şüphe üzerine durduruldu.
UYUŞTURUCU HAP VE SAHTE PARA ELE GEÇİRİLDİ
Durdurulan araçta polis ekiplerince yapılan detaylı aramada 5 bin 602 adet uyuşturucu hap, 41 adet sahte banknot ve sahte alkol yapımında kullanılan beş litrelik bidonlarda 20 litre ham madde ile suç unsuru 2.750 TL para ele geçirilerek el konuldu.
2 KİŞİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Olayla ilgili gözaltına alınan M.A (28) ve Ö.F.İ (35) isimli iki şahıs Cihanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.