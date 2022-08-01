Bir tonluk borular otomobile ok gibi saplandı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde TIR'dan düşen ve her biri bir ton ağırlığında olan üç doğal gaz borusu seyir halindeki otomobile ok gibi saplandı. Hurdaya dönen araçtaki bir kişi yaralandı.

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Filyos beldesi Sefercik rampasında sabah saatlerinde doğal gaz borularını taşıyan H.Ü. hakimiyetindeki TIR’dan boşalan borular arkadan gelen Ç.B.‘nin kullandığı araca ok gibi saplandı. Her biri bir ton ağırlığındaki üç ton boru otomobili hurdaya çevirdi.



Olayı gören diğer sürücüler 112 Acil Servisi ve Jandarma arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobilde yolcu olarak bulunan ve hafif yaralanan D.A.’ya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.



Yaralı Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri boruları yoldan kaldırarak kapanan trafiği tekrar açtı. (İHA)

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