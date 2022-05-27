Bitlis’teki PKK/KCK operasyonunda 4 tutuklama

Bitlis merkezli 3 ilde düzenlenen eş zamanlı PKK/KCK operasyonlarında gözaltına alınan 11 şüpheliden 4ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Bitlis Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, silahlı terör örgütü PKK/KCK’nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında Bitlis’in Tatvan ve Hizan ilçeleri ile Siirt ve İstanbul’da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, örgüt üyelerine yardım ve yataklık yaptığı belirtilen 11 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4ü tutuklanırken, 7si de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.(DHA)

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