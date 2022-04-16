Bodrum açıklarında 15 yaşındaki kız çocuğunun cesedi bulundu

Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarındaki Naksos Adası yakınlarındaki bir gezi teknesinin bulduğu, üzerinde kıyafetleri bulunan 15 yaşındaki kız çocuğunun cenazesi Naksos Adası’na götürüldü.

Yaşar ANTER

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Bodrum'a yaklaşık 25 mil uzaklıktaki Naksos Adası yakınlarında yelkenli bir gezi teknesi kaptanı tarafından üzerinde kıyafetleri ile ölü olarak bulunan 15 yaşındaki kız çocuğu için soruşturma başlatıldı.

Üzerinde kıyafetleri bulunan ve bir gçömen teknesi veya botundan düşmüş olabileceği iddia edilen çocuğun cenazesinin sahil güvenlik ekipleri tarafından alınarak Naksos Hastanesi morguna kaldırıldığı ardından otopsi için Pire Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği belirtildi.

Bölgede herhangi bir bot veya teknenin batmış olabilme ihtimaline yönelik arama kurtarma faaliyetleri yürütüldüğü belirtildi.

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