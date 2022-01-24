Bodrum ve Marmaris’te kar yağışı etkili oluyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kar yağışı etkili olurken yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı. Marmaris ilçesinin kırsal mahallelerindeki yüksek kesimlere de 13 yıl aradan sonra kar yağdı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Meteoroloji 4’üncü Bölge Müdürlüğü bugün akşam saatlerinden itibaren Muğla genelinde kar yağışı uyarısı yaptı. Bodrum’da Mazı Mahallesi, Etrim Mahallesi’nde kar yağışı etkisini gösterdi.

Kentin yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışının gecenin ilerleyen saatlerinde etkisini daha da artırması bekleniyor.

MARMARİS

Marmaris ilçe merkezine 35 kilometre mesafedeki Osmaniye ve 40 kilometre uzaklıktaki Bayır Mahallesine yıllar sonra yeniden kar yağdı. Bugün saat 21.00 sıralarında başlayan kar yağışı nedeniyle jandarma güvenlik için karayolunu trafiğe kapattı. Muğla Büyükşehir Belediye ekipleri karayolunu temizlemek için iş makineleri ile çalışma başlattı.

Ayrıca İçmeler-Turunç karayolu arasında kalan 650 metre yükseklikteki Kızılağaç bölgesi kar ile kaplandı. Trafik kazası ve olumsuz bir olayın yaşanmadığı kırsal mahallelerde en son 13 yıl önce 23 Şubat 2009 yılında kar yağmıştı.

Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler 40 kilometrelik karla kaplı karayolunda devriye gezerek zincir takmadıkları için ilerleyemeyen 4 araç sürücüsüne yardımcı oldu. Kırsal mahallede yaşayan vatandaşlar kar yağışını çekerek sosyal medya hesaplarında ‘Uzun zamandır ilk defa kar yağdı’ yorumuyla paylaşım yaptı.

Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri kar yağışının gece boyunca aralıklarla devam edeceğini, sıcaklığın ise 0 ile eksi 4 derece civarında seyredeceğini açıkladı. DHA