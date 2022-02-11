Bodrum’da 235 litre sahte alkol ele geçirildi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde polislerin yaptığı operasyonda bir evin deposunda 235 litre sahte alkol ele geçirildi.

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Muğla'nın bodrum ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Bodrum Grup Amirliği ekipleri tarafından yapılan saha çalışmalarında, A.Ö isimli şahsın ikametinde sahte alkol üretimi yaparak satış yaptığı şeklinde edinilen bilgi üzerine adli makamlardan alınan karara istinaden operasyon yapıldı.

A.Ö.'nün evinin deposunda kurduğu düzenekte sahte alkol üreterek satış yaptığı tespit edildi. Aramalarda 235 litre sahte alkol ele geçirildi. A.Ö. hakkında 5607 sayılı “Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu” kapsamında adli işlem başlatıldı.

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