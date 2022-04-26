Bodrum’da Gezi davası protestosu

Muğla’nın Bodrum ilçesinde akşam saatlerinde Gezi Davası kararını protesto etmek için toplanan siyasi parti ve STK temsilcileri basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasının ardından polis vatandaşları slogan atmadan alanı terk etmeleri için uyarınca gerginlik yaşandı.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesindeki meydanda bugün akşam saatlerinde toplanan siyasi parti ve STK temsilcileri ile bir grup vatandaş Gezi Davası kararını protesto etti.

MEYDANI DOLDURDULAR

Ellerinde “Gezi Onurumuzdur Yargılanamaz, Ben Mücella Yapıcı’yım, Biz Geziciyiz Siz Gidici, Lale Devri Bitti Sülale Devri de Bitecek” dövizleri taşıyanlar, Gezi direnişinde yaşamını yitirenlerin fotoğraflarının bulunduğu dev pankart açtı.

Sık sık “Faşizme Karşı Omuz Omuza, Her yer Taksim Her Yer direniş, Biz Geziciyiz Siz Gidici, Bu Daha Başlangıç Mücadelemiz Devam Edecek” sloganları atılan eylemde göstericiler adına basın açıklamasını EMEP Muğla İl Başkanı Nuri Ali Koç yaptı.

CHP İlçe Başkanı Halil Karahan'ın da katıldığı eylemde açıklama yapan Koç, dün sonuçlanan Gezi Davasıyla ilgili şunları söyledi:

* Tarihe kara bir gün olarak geçmiş, yargılama suçu işlenmiştir. Artık mahkemelerden adil bir karar beklemek, bağımsız bir yargıdan söz etmek olanaklı değildir.

* Daha önce beraat kararları verilen Gezi Davasında olmadı baştan denilerek sarayın ve siyasi iktidarın yetkililerinin talimatları doğrultusunda hukuk dışı ve geçersiz delillere dayanarak ve siyasi saiklerle verilen cezalar halk nezdinde yok hükmündedir. Kabul etmiyoruz.

“HEPİMİZ GEZİ’DEYDİK”

Koç'un sözleri sık sık sloganlarla kesildi. Koç açıklamasını şöyle tamamladı:

* Verilen bu cezalar adalet, demokrasi, bağımsızlık talebi olanlara, eşitlik, özgürlük ve barış isteyenlere, iş – ekmek talep edenlere, havasına, suyuna ,toprağına, zeytinine, ormanına sahip çıkanlara gözdağıdır.

* Gezi direnişine katılan milyonlara gözdağıdır. Verilen bu cezaları bizlere verilmiş sayıyoruz ve kabul etmiyoruz. Hepimiz Gezideydik! İşsizliğin, yoksulluğun kol gezdiği, ekonomik krizin yükünün halkın sırtına yıkıldığı şu günlerde AKP-MHP iktidarı kaybedeceğini ön gördüğü seçimler öncesi 07 Haziran – 01 Kasım 2015 tarihleri arasında olduğu gibi korku iklimi yaratma çabası içerisindedir. Ama nafiledir, beyhudedir.

* Açıklanan ağır cezalar insanların aynı taleplerle bir daha sokağa çıkmaması için verilmiştir. Ancak bizler hak ve özgürlük mücadelemizden geri durmayacağız. ‘Her yer Gezi! Her yer direniş!’ demeye devam edeceğiz. Gezi geçmişte kalmış değil, hafızamızdan silinmemiştir.

EYLEMCİLER CADDELERDE SLOGAN ATMAYA DEVAN EDİNCE GERGİNLİK VE ARBEDE YAŞANDI

Basın açıklamasının ardından meydanı terk etmek istemeyen bazı vatandaşlara polisler megafonla sık sık “Lütfen basın açıklaması bitmiştir, slogan atmadan meydanı boşaltın” uyarısında bulundu.

Meydanı boşaltmak istemeyen yaklaşık 100 kişilik grubu çevik kuvvet polisi meydandan çıkardı. Grubun Cevat Şakir Caddesi'nde uyarılara rağmen slogan atmaya devam etmesi üzerine polis müdahale etti, aralarında siyasi parti temsilcilerinin de bulunduğu yaklaşık 20 kişilik grup etrafı çevrilerek gözaltına alınmak istenince gerginlik yaşandı.

İlçe Emniyet müdürü Mete Durukan'ın devreye girmesi ile etrafı çevrilen vatandaşlara slogan atmadan ayrılabilecekleri tekrarlandı. Vatandaşlar da bir süre sonra Bodrum cadde ve sokaklarına dağılarak bölgeden ayrıldı.