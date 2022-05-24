Bodrum’da inşaattan düşen işçi yaşamını yitirdi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir inşaatta çalışan ve gece vardiyasında olan işçi yüksekten düşerek yaşamını yitirdi.

Yaşar ANTER

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Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Torba Mahallesi Kaynar Mevkii'nde inşaatı devam eden lüks bir otelde gece vardiyasında çalışan 34 yaşındaki Serdar Hayta isimli işçi, inşaatın 3. Katından yere düştü. Arkadaşlarının çağırdığı ambulanstaki sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Hayta'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Sabaha karşı meydana gelen olayın ardından Hayta'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatırken inşaattaki şantiye şefi ve üç işçini ifadesine başvuruldu.

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