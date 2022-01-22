Bodrum’da kadına saldıran şüpheli tutuklandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Zeynep Özcan (39), evinin önünde tanımadığı Yunus T.'nin (45) bıçaklı saldırısına uğradı. Özcan kollarından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanırken, çevredekiler tarafından yakalanan Yunus T. işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Olay, geçen çarşamba günü saat 11.30 sıralarında Gölköy Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, bir akaryakıt istasyonunda pompacı olarak çalışan ve dün izinli olan Zeynep Özcan, evine gireceği sırada Yunus T. ile karşılaştı. Ayağında ve kollarında yaralar olan Yunus T., Zeynep Özcan’dan yardım istedi.

Yunus T.’nin durumundan şüphelenen Özcan, yardım edemeyeceğini ancak taksi çağırabileceğini söyleyerek evine girdi. İddiaya göre, evin penceresindeki sinekliği bıçakla kesen Yunus T., elini içeriye sokarak “Bana yardım etmen lazım yoksa kötü olur” diye tehdit etti.

Kapıyı açarak saldırganı uzaklaştırmaya çalışan Özcan, Yunus T.’in bıçaklı saldırısına uğradı. Özcan’ın çığlıklarını duyan çevredekiler ve o sırada işten gelen kadının eşi yardıma koştu. Uzun süre Özcan’ı darbeden ve bıçakla yaralayan Yunus T.’nin saldırı sırasında “Beni Allah gönderdi, seni öldürmem lazım” dediği öne sürüldü.

Kolunda ve vücudunun çeşitli yerlerinde 15’ten fazla bıçak yarası olan Zeynep Özcan, hastaneye kaldırıldı. Yunus T. ise bir kişiye ait otomobille kaçmaya çalışırken jandarma ekiplerince yakalandı.

Jandarmaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yunus T. çıkarıldığı mahkemede verdiği ifadesinde “Canım öyle istedi ondan dolayı saldırdım” dediği öğrenildi. Yunus T. tutuklanarak cezaevine konuldu. DHA