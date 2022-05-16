Boğalar arenaya sığmadı, park halindeki bazı araçlar zarar gördü

Artvin'de düzenlenen boğa güreşlerinde, arenaya sığmayan boğaların güreşi arena dışına taştı. Boğaların kapışması nefes kesti.

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Artvin ve ilçelerinde her yıl düzenlenen boğa güreşleri festivali bu yılda farklı bölgelerde yapılmaya devam ediyor. Borçka ilçesinde düzenlenen Çağla Boğa güreşleri Festivali renkli görüntülere sahne oldu.

Boğa güreşleri arenasında kozlarını paylaşan iki boğanın kapışması arenaya sığmayınca, arena dışında devam etti. Dışında bulunan park halindeki araçların etrafında devam eden güreşlerde iki boğanın kıyasıya mücadele taraftarlarında büyük destek aldı. Sahiplerinin araya girerek ayırdığı boğa güreşi sonrası bazı araçlar hasar gördü. (İHA)

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