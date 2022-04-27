Abone Ol

Boks makinelerinden 16 bin TL çalan şüpheli yakalandı

Kayseri'de, 4 boks makinesinden toplam 16 bin TL çalan E.Y. , polis ekiplerince yakalandı.

Yayınlanma: 15:41 - 27 Nisan 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, farklı iş yerlerindeki 4 boks makinesinden toplam 16 bin TL çalınması ihbarı üzerine çalışma başlattı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlık olayını E.Y.’nin gerçekleştirdiğini belirledi.

Şüpheli, polis ekiplerinin çalışmasıyla saklandığı evde yakalandı. Gözaltına alınan E.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)

Kapalı maden ocağındaki demirleri çalarken yakalandılar İlginizi Çekebilir Kapalı maden ocağındaki demirleri çalarken yakalandılar

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster