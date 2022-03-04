Bolu Gerede, insanlık nerede?

Bolu’nun Gerede ilçesinde sokak köpeklerinin görüntüleri vicdanları sızlattı. Köpekler, çamur içindeki ölü tavuklarla besleniyor.

Veli TOPRAK

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Bolu'nun Gerede ilçesinde sokak köpeklerinin görüntüleri vicdanları sızlattı. Köpekler, çamur içindeki ölü tavuklarla besleniyor. Çöp alanı yakınında ölü köpekler de bulundu.

SÖZCÜ'ye konuşan AKP'li Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, ilçede barınak olmadığını, Orman Genel Müdürlüğü'nden yer istediklerini söyledi. Köpeklerin çevre ilçelerden getirildiğini savunan AKP'li Başkan, “İlçemle ilgili görüntülere çok üzüldüm, personelim suçlu' dedi.

Gerede ilçesinde belediyeye ait barınaktaki görüntüler ‘insanlık ölmüş' eleştirilerine neden oldu. Tel örgülerle çevrili olan ve zemini çamur balçıklarıyla kaplı alanda onlarca sokak köpeği bulunuyor. Zayıf, hasta ve aç kalmış köpeklerin video görüntüleri sosyal medyada büyük tepki gördü. Çöp dökülen bir alanda ise lastiklerin arasında ölü köpekler bulundu.

Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, ilçede hayvan barınağı olmadığını, geçici olarak ‘beslenme noktası' oluşturduklarını söyledi. Sokak köpeklerinin başka ilçelerden Gerede'ye getirilip bırakıldığını savunan AKP'li Başkan, SÖZCÜ'ye şunları söyledi:

“Farklı noktalardan gelip, damperli araçlarla Gerede'ye bu hayvanlar bırakılıyor. 30-35 bin nüfusumuz var. Biz belediye olarak imkan üretmek için gayret gösteriyoruz. Çadırlar oluşturuldu, branda çekildi. Geçici bir mekan oluşturduk. 1.5 metre kar yağdı, mıcır serildi, zemine malzeme döküldü. Personelin hatasından da kaynaklanıyor. O görüntülere bundan sonra izin vermeyiz. İlçemle ilgili böyle bir görüntünün meydana gelmesinden dolayı çok üzgünüm”