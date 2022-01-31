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Bomba gibi patlayan yer altı kabloları paniğe neden oldu

İstanbul Sultangazi'de bir sokakta elektrik kablolarının alt yapı çalışması sonrası yer altında olan kablolar bomba gibi patladı. Yaşanan patlamada yaralanma ve can kaybı olmazken o anlar cep telefonu kamera yansıdı.

Yayınlanma: 09:51 - 31 Ocak 2022 Güncellenme:
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Bomba gibi patlayan yer altı kabloları paniğe neden oldu

Olay, gece saat 01.00 sıralarında Sultangazi Cebeci Mahallesi 2497 Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir süredir sokakta devam elektrik kablolarının alt yapı çalışması sonrası gece saatlerinde bilinmeyen nedenle kablolarda yanmaya başladı.

Bir süre sonra ise yanan kablolarda peş peşe şiddetli patlamalar meydana geldi. Yaşanan patlamalar sokakta ve çevrede yaşayan vatandaşlarda ise paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri olayın yaşandığı bölgeyi tedbir amaçlı bariyerler ile çevirerek sokağı giriş ve çıkışlara tamamen kapattı. Patlamaların yaşandığı o anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi. (İHA)

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