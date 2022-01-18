Bornova’da restorana silahlı saldırı

İzmir’in Bornova ilçesinde, içerisinde müşterilerin de bulunduğu bir restorana pompalı tüfekle açılan ateş sonucu 2 kişi yaralandı. Şüpheliler otomobille olay yerinden kaçtı.

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Olay, akşam saatlerinde Altındağ Mahallesi Kemalpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, İ.T. ve T.D. isimli şüpheliler 35 ASM 462 plakalı otomobille cadde üzerinde bulunan bir restoranın önüne gelerek, içerisinde müşterilerin de bulunduğu restorana pompalı tüfekle art arda ateş açtı. Restoran içerisinde bulunan çalışanlar ve müşteriler büyük korku yaşarken, şüpheliler ise geldikleri otomobille hızla olay yerinden kaçtı.

YARALILAR HASTANELERE KALDIRILDI

Açılan ateş sonucu iş yeri çalışanı E.B. (39) ve müşteri M.K. (41) vücutlarına isabet eden saçmalar ile yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan M.K., ambulans ile Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, E.B. ise İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hastanelerde tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, polis tarafından olayla ilgili çalışma başlatılırken, olay yerinden kaçan şüphelileri yakalama çalışmalarına başlanıldığı öğrenildi.