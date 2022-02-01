Boruları çalan çocukları 30 kilometre kovaladı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde vatandaş, bir otelin otoparkında çuvallarda bulunan döküm su borularını çalarak kamyonete yükleyen küçük yaştaki çocukları, yaklaşık 30 kilometre boyunca kovalayıp yakaladı.

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Okurcalar Mahallesi Karaburun mevkiinde tadilat yapılan bir otelin otoparkında içerisinde döküm dirsek su borularının bulunduğu çuvalları çalarak kamyonete yükleyen 4-5 çocuk, Özkan Özçelik isimli vatandaşın kendilerine doğru geldiğini görünce, ellerindeki boruları bırakarak kaçmaya başladı.

Çocukların bindiği kamyoneti otomobiliyle takip eden Özkan Özçelik, Manavgat Sanayi Sitesinde kamyonetten inerek kaçmaya çalışan çocuklardan 2 tanesini vatandaşların da yardımıyla yakaladı. Vatandaşlar, kamyonetin anahtarını alarak kamyoneti de polis ekipleri gelene kadar bekletti.

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLAR HENÜZ 15 VE 13 YAŞINDA

Olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edilen B.K. (15) ve İ.K. (13) isimli suça sürüklenen çocuklar, Cumhuriyet Polis Karakoluna götürülürken, üzerinde çalıntı malzemelerin bulunduğu kamyonet çekici vasıtasıyla kaldırıldı.

Çocuklardan birisi, polisler tarafından karakola götürülmeleri esnasında neden yaptın sorusuna “Anlatayım da içim bari rahatlasın. En azından hırsızlıktan yatacağım” dedi. Cumhuriyet Polis Karakoluna gelen İncekum Jandarma Karakolu ekibine teslim edilen küçük yaştaki 2 çocuk, savcının talimatı doğrultusunda yapılan adli işlemin ardından serbest bırakıldı. (İHA)

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