Boşandı, duruşmadan çıkıp kayınvalidesini bıçakladı

Kayseri'de eşinden boşanan Yahya Türkmen, duruşmanın ardından ayrılıklarından sorumlu tuttuğu kayınvalidesi Emine Gezer'i bıçakla ağır yaraladı.

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Olay, saat 13.00 sıralarında Melikgazi ilçesindeki bir lisenin öğrenci pansiyonunda meydana geldi. Hacılar ilçesindeki bir okulda devlet memuru olan 3 çocuk babası Yahya Türkmen, bugün görülen davayla eşinden boşandı.

31 yaşındaki Türkmen, duruşmanın ardından eşiyle ayrılmasından sorumlu tuttuğu kayınvalidesi Emine Gezer’in çalıştığı pansiyona gitti ve çöp atmak için bahçeye çıkan kadını bıçakladı. Ağır yaralanan Emine Gezer, Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Yahya Türkmen ise polis merkezine giderek teslim oldu. (DHA)