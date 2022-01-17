Boşanma aşamasındaki 2 çocuk annesi eşini sokak ortasında bıçaklayarak katletti

Adıyaman'da iki çocuk annesi Canan Işık (25), sokak ortasında karşılaştığı boşanma aşamasındaki eşi Mahmut Işık (27) tarafından bıçaklanarak katledildi.

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Olay, akşam saatlerinde Turgut Reis Mahallesi’nde meydana geldi. Boşanma davası nedeniyle ayrı yaşadığı öğrenilen 2 çocuk sahibi Işıl çifti, İstiklal Caddesi üzerinde karşılaştı.

İkili arasında başlayan tartışma sırasında Mahmut Işık, elindeki bıçakla Canan Işık’a saldırdı. Genç kadın aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde yere yığılırken, saldırgan eş ise kaçtı.

Canan Işık, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Işık, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

2 çocuk annesi kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konulurken, olay sonrası kaçan Mahmut Işık ise polis tarafından yakalanarak, emniyete götürüldü. DHA

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