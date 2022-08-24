Boşanma aşamasındaki eşini 18 yerinden bıçaklayan sanığın tahliye talebi reddedildi

Kayseri'de boşanma aşamasındaki eşi Fatma Çakır'ı (45) 18 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladığı gerekçesiyle hakkında açılan davada müebbet hapis cezasıyla yargılanan Ahmet Çakır'ın (47), tahliye istemi reddedildi.

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Olay, geçen yıl 24 Aralık’ta Melikgazi ilçesine bağlı İldem Fatih Mahallesi, Vatan 1 Sokak’ta meydana geldi. İşe gitmek için evden çıkan Fatma Çakır, yaklaşık 1 yıl önce evlendiği boşanma aşamasındaki Ahmet Çakır ile sokakta karşılaştı. Çıkan tartışmada Ahmet Çakır, Fatma Çakır’ı 18 bıçak darbesiyle ağır yaraladı. Fatma Çakır hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan Ahmet Çakır çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 10 gün hastanede tedavi olan Fatma Çakır ise, taburcu edildi.

DAVA DEVAM ETTİ

Kayseri 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık Ahmet Çakır hazır bulundu. Mağdur eşi Fatma Çakır ise, duruşmaya katılmadı.

Ahmet Çakır, kendisiyle evlenmeden önce eşinin evlilik vaadiyle dolandırıcılık yaptığını öne sürerek, “Fatma, evlilik vaadi ile insanları dolandırıyordu. Birçok yaşlıyı bu şekilde dolandırmış. Bu kişilerden 2’sinin hayatını kaybettiğini öğrendim. Fatma, 3- 4 gün yaşlı kişiler ile imam nikahlı yaşıyor, sonra onların ziynet eşyalarını alarak dolandırıyormuş. Bu olayda da beni dolandırdı. Olay günü 100 bin TL istedi, ben 5 bin lira verdim. Bu para da üzerinden çıktı, tahliyemi istiyorum” dedi.

Bir tanığın dinlendiği duruşmada, mahkeme heyeti verdiği ara karar ile sanık Ahmet Çakır’ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi. (DHA)