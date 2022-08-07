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Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü

Balıkesir'in Marmara ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Susenber Özdemir'i (43) tabanca ile öldüren Dursun Özdemir (57) aynı silahla yaşamına son verdi.

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Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü

Olay, dün Saraylar Mahallesi’nde meydana geldi. Dursun Özdemir, 5 Ağustos’ta mermer ocağında işe başlayan boşanma aşamasındaki eşi Susenber Özdemir’in yanına gitti, ikili burada tartıştı.

HAYATINI KAYBETTİ

Çıkan kavgada Dursun Özdemir tabanca ile eşini öldürdü ardından aynı silahla kendini vurdu. İhbarla gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Dursun Özdemir, burada hayatını kaybetti.

Çiftin cenazeleri, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Dursun Özdemir’in ikinci evliliği olduğu öğrenilirken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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