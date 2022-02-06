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Boşanma aşamasındaki kocasını ağır yaraladı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kadın, iddiaya göre, boşanma aşamasında olduğu eşini tabancayla vurarak ağır yaraladı.

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Boşanma aşamasındaki kocasını ağır yaraladı

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Gesi Fatih Mahallesi Sönmez 1 Sokak üzerinde meydana gelen olayda H.Ö. isimli kadın, iddiaya göre, boşanma aşamasında olduğu eşi M.Ö.'ye (25) tabancayla sokak ortasında ateş açtı. M.Ö. göğsüne ve bacağına isabet eden kurşunlarla ağır yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan M.Ö., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de olay yerinden aracı ile kaçan H.Ö.'yü yakalamak için arama çalışması başlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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