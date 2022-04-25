Boynunda kolye görünümlü kalem silahla yakalandı
Sakarya'nın Karasu ilçesinde kimlik kontrolü sırasında bir kişi boynundaki kolye görünümlü el yapımı kalem silahla yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin soruşturması sürüyor.
Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uygulaması sırasında kimliği kontrol edilen kişinin boynundaki kolye dikkat çekti. Kolye kontrol edildiğinde kalem şeklinde 7.65 milimetre çapında tek mermi atabilen el yapımı suikast silah olduğu belirlendi. İsmi açıklanmayan şüpheli gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı. (DHA)