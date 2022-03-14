Bulaşık makinesine 7 bin tıbbi cihaz gizlemişler

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda Irak’a gönderilmek üzere bulaşık makinesinin içerisine gizlenmiş şekilde astım tedavisinde kullanılan 6 bin 890 adet tıbbi cihaz ele geçirildi.

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Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, ecza depolarından hastaneler ve eczaneler gibi yetkili birimlere, toplu satışa izin verilmeyen ilaçların yetkisiz ve toplu şekilde ticarete konu edildiği ve yetkisiz kişilerce dağıtımının yaptırılarak insanların sağlığının tehlikeye düşürüldüğü bilgileri elde edilerek Altındağ'dan Irak'a gönderilmek üzere bulaşık makinesinin içerisine gizlenmiş şekilde astım tedavisinde kullanılan 6 bin 890 adet tıbbi cihaz ele geçirildi.

Olayla ilgili I.H.S. isimli şahıs, hakkında düzenlenen soruşturma evrakı ile birlikte mevcutlu olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

Olaya karışan R.I.I. isimli şahsın teminine yönelik çalışmaların ise devam ettiği bildirildi.

İHA

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