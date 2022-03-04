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Burdur’da narkotik operasyonu: 17 gözaltı

Burdur’da düzenlenen narkotik operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı.

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Burdur’da narkotik operasyonu: 17 gözaltı

Burdur İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri kent genelinde zehir tacirlerine yönelik operasyonlar düzenledi. Düzenlenen operasyonlar kapsamında 17 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda 39,42 gram eroin, 7,87 gram metamfetamin, 0,70 gram esrar ve uyuşturucu madde kullanımına yarayan aparatlar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 17 şüpheliden 13'ü serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 4 şüpheli ise savcılık işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. İHA

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