Bursa’da Boğazköy Barajı’nda su samuru görüldü

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Boğazköy Barajında su samuru görüldü. Su samurunun barajın etrafında dolaştığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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İnegöl ilçesindeki Boğazköy Barajı kenarında dolaşan Abdullah Yıldırım, kıyıda dolaşan bir hayvan fark etti. Yıldırım, cep telefonu kamerasıyla o anları görüntüleyip sosyal medyada paylaştı.

Paylaşımın izlenmesi üzerine, Yıldırım’ın görüntülediği hayvanın su samuru olduğu ortaya çıktı. İnegöl Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri de Boğazköy Barajı’nda su samuru görülmesinin bir ilk olabileceğini belirtti. DHA

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