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Bursa’da ikinci orman yangını

Bursa'da Dağyenice’den sonra Osmangazi ilçesine bağlı Güneybudaklar Mahallesi’nde de orman yangını çıktı.

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Bursa’da ikinci orman yangını

Birbirine yakın olan iki bölgede aşırı rüzgar sebebiyle sıçrayan kıvılcımların yangının büyümesinde etkili olduğu belirtiliyor.

Edinilen bilgiye göre, Bursa'nın Dağyenice Mahallesi'nden sonra Osmangazi ilçesine bağlı Güneybudaklar Mahallesi'nde ormanlık alanda da yangın çıktı. Yükselen dumanlar çevreden gözükürken, Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor. (İHA)

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