Bursa’da kar kazayı da beraberinde getirdi! 4 yaralı

Bursa'da kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp TIR'a arkadan çarpan yolcu minibüsündeki 4 kişi yaralandı. Araçta sıkışan minibüs şoförü Çetin Özkan itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.

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Kaza, saat 06.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Yalova Yolu Caddesi BUTTİM Kavşağı yakınında meydana geldi. Kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda Çetin Özkan’ın kontrolünü kaybettiği yolcu minibüsü, Sercan Işık yönetimindeki TIR’a arkadan çarptı.

Savrulan TIR nedeniyle Yücel Yükselin direksiyon kırınca kontrolünü kaybettiği otomobil de bariyerlere çarptı. Kazada, minibüs sürücüsü Özkan ile yolcular Selim Din, Sedalet Küçüknizam ve Sadık Kurtuluş yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan Özkan, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasıyla çıkarıldı. Yaralılardan Çetin Özkan, Selim Din ve Sedalet Küçüknizam Bursa Şehir Hastanesine, Sadık Kurtuluş ise Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Bu arada, kaza nedeniyle kapanan Yalova Yolu Caddesinde 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Kaza yapan araçlarının kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı. DHA

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