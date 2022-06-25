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Bursa’da kamyonetin arkasında tehlikeli yolculuk kamerada

Bursa'da canlarını hiçe sayarak kamyonetin arkasında seyahat eden kişilerin bu tehlikeli yolculukları cep telefon kameralarına yansıdı.

Yayınlanma: 09:31 - 25 Haziran 2022 Güncellenme:
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Olay, merkez Osmangazi ilçesi Atatürk Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz öğrenilemeyen 2 kişi, canlarını tehlikeye atarak kamyonetin arkasında seyahat etti.

Diğer bir görüntü ise merkez Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Kamyonetin arkasına oturan 2 kişi yine aynı şekilde hayatlarını tehlikeye atarak gidecekleri yere seyahat etti. O tehlikeli anlar cep telefon kamerasına yansıdı. (İHA)

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