Büyükçekmecede motosikletli kadın, çocuğa çarpacağı iddiası ile darbedildi

İstanbul Büyükçekmece sahilinde motosiklet sürücüsü bir kadın, seyir halindeyken bir çocuğa çarpmak üzere olduğu iddiasıyla, çocuğun babası tarafından darbedildi. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, bugün akşam saatlerinde Büyükçekmece sahilde meydana geldi. İddialara göre, motosiklet sürücüsü kadın, sahilde seyir halindeyken bir çocuğa çarpmak üzere olduğu ileri sürüldü. Bunun üzerine çocuğun yanındaki kişi, kadına tepki gösterdi.

İkili arasında çıkan tartışma sonucu sinirlenen çocuğun babası, iddiaya göre kadını darbetti. Kadının üzerine yürüyen ve iteleyen bu kişi, çevredekilerin araya girmesiyle uzaklaştırıldı. Yaşanan kavga ise cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. (DHA)