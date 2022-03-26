Büyükçekmece’de sahte içki operasyonu

Büyükçekmece'de operasyon yapan polis ekipleri, içinde sahte içki bulunan 12 şişe ve 6 litrelik bidon ele geçirdi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Büyükçekmece’de yürüttüğü çalışmalar kapsamında, 15 Mart tarihinde Mimaroba Mahallesi Akdil Caddesindeki bir evde sahte içki imalatı yapıldığı belirlendi. Şüphelilerin yakalanması amacıyla konuyla ilgili detaylı inceleme başlatıldı.

Elde edilen ipuçlarıyla beraber kaçakçılık suçunun işlendiği ikamet adresi tespit edilerek aynı gün adrese operasyon yapıldı. Operasyonda, A.T.A isimli şüpheli yakalandı. Adreste yapılan aramalarda; 4 adet 300 cc, 3 adet 200 cc ve 5 adet 100 cc olmak üzere 12 şişe sahte içki, 1 adet bidon içerisinde 6 litre sahte içki ele geçirildi. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli, adliyeden serbest bırakıldı. DHA

İlginizi Çekebilir 6 akaryakıt istasyonunda 'kaçak akaryakıt' düzeneği bulundu