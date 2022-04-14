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Çadırda kalan 4 çocuk sobadan sızan gazla zehirlendi

Eskişehir’de sobadan sızan karbonmonoksit gazından dolayı mevsimlik tarım işçilerinin çadırında kalan 4 Suriyeli çocuk zehirlendi. Hastaneye kaldırılan çocukların hayati tehlikeleri bulunmuyor.

Yayınlanma: 13:37 - 14 Nisan 2022 Güncellenme:
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Çadırda kalan 4 çocuk sobadan sızan gazla zehirlendi

Tepebaşı'na bağlı Sakintepe Mahallesi'nde mevsimlik tarım işçilerinin konakladığı çadırlarda yakılan sobadan sızan karbonmonoksit gazı, Suriye uyruklu Fehed El S. (13), Mustafa A. (10), Ahmet A. (7) ve Salih A. (6) isimli çocukların zehirlenmesine neden oldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Şehir Hastanesi'ne kaldırılan çocukların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Cumhuriyet savcısının talimatı sonrası olayla ilgili adli inceleme başlatıldı. (İHA)

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