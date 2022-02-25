Çakmakla oyun kötü bitti

Aydın’ın Efeler ilçesinde çakmakla oynayan çocukların süngeri tutuşturması sebebiyle meydana gelen yangında 1 kişi dumandan etkilendi.

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Yangın, Efeler ilçesi Mimar Sinan Mahallesi 2320 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir apartmanın bodrum katında yangın çıktı. İddialara göre evde Ş.E.'ye ait evde bulunan küçük çocuklar çakmakla oynarken bir anda süngeri tutuşturdu.

Kısa sürede odayı alevler sardı. Yangını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek, yangını söndürdü.

Soğutma çalışmaları gerçekleştirilirken, itfaiye ekipleri evdeki dumanın da tahliyesini gerçekleştirdi. Yangın esnasında evde bulunan anne H.E. ile çocukları H.E., P.E. ve E.E. dışarıya çıkarken üst katta bulunan komşularının da dumandan etkilendiği öğrenildi.

Dumandan etkilenen vatandaş ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Meydana gelen yangında evde maddi hasar oluştu. (İHA)

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