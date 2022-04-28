Çalıları tutuşturmak isterken evi ve samanlığı yaktı!

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Mehmet Ali Sancı'nın evinin bahçesindeki çalıları tutuşturmak için yaktığı ateş, evi ile samanlığa sıçradı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında, ev ve samanlık kullanılamaz hale geldi.

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Bozüyük ilçesine bağlı Delielmacık köyünde oturan Mehmet Ali Sancı, evinin bahçesinde bulunan çalıları toplayıp tutuşturdu.

Alevler bir süre sonra samanlık ile evine sıçradı. Sancı, kendi imkanlarıyla yangını söndürmeye çalışırken, çevredekiler de itfaiye ekiplerine haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale edip, yangını söndürdü. Yangında samanlık ve ev kullanılamaz hale geldi. (DHA)

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