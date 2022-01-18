Çalınan ‘Gorbi’ 4 farklı kişiye satılmış

İstanbul Beşiktaş Meydanı’nda simitçilik yapan çiftin, doğumundan itibaren besleyip büyüttüğü 3 yaşındaki “Gorbi” isimli köpekleri iki kişi tarafından çalındı. Polis, hırsızları ve köpeği birbirlerinden satın alan ödrt farklı şahsı yakaladı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Beşiktaş Meydanı'nda geçen aralık ayında meydana gelen olayda, yıllardır simitçilik yapan Nuriye-Nazım Demir çiftinin doğumundan itibaren büyüttükleri 3 yaşındaki “Gorbi” isimli köpekleri iki şahıs tarafından çalındı.

Şahıslar köpeği bir süre tasmasından çekerek götürmeye çalıştı ancak direnmesi üzerine kucağına alarak uzaklaştılar. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Olayın ardından köpeklerini bulamayan çift, gören ve duyanların haber vermesi için ilan bastırdı. İlanı simitçi tezgahına asan ve müşterilere bilgi veren çift, emniyete giderek şikayette bulundu.

Şikayetin ardından çalışma başlatan Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalarda polis ekipleri, köpeği çalan şahsın Gökhan Ö. olduğunu tespit etti. Gözaltına altına alınan şahsın köpeği bin 300 liraya sattığını söylemesi üzerine Beşiktaş polisi, önce Gökhan Ö.'den satın alan Okan Ö.'yü ardından Ö.‘nün de sattığı Ali Aycan P.'yi daha sonra da Ali Aycan P.'nin sattığı Furkan Ahmet Y.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Köpeğin son olarak Silivri'de olduğunu tespit eden Beşiktaş polisi, Gorbi'yi olduğu yerden aldı. Emniyete götürülen köpek sahibine teslim edildi. Şüpheliler ise “hayvan hırsızlığı” suçundan adli işlem yapılması sonrasında savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Köpeğin sahibine kavuşmasında yaşanan duygu dolu anlar ise kameralara yansıdı. Yaşadığı sevinci anlatan Nazım Demir, “Gorbimizin bulunmasını sağlayan Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğümüze ve bütün polis teşkilatımıza çok teşekkür ederim” dedi.