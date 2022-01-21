Çalışanlarını döven Şahin Şeker’e 1 yıl 3 ay 24 gün hapis

Dorock XL çalışanlarına saldıran 'Meydan Beşiktaş' isimli etkinlik alanının mülk sahibi Şahin Şeker'in yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme, Şeker'e toplamda 1 yıl 3 ay 24 gün hapis cezası verdi.

Fahrettin ÖZTÜRK

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İstanbul Beşiktaş’ta bulunan ‘Beşiktaş Meydan’ isimli etkinlik alanının mülk sahibi Şahin Şeker, 12 Nisan 2019 tarihinde, etkinlik alanında yer alan Dorock XL çalışanlarına, iddiaya göre ‘Beni görünce neden ayağa kalkmadınız’ diyerek saldırmıştı. Şeker'in, çalışanlara saldırdığı anlarının görüntüleri ise sosyal medyada gündem olmuştu.

İstanbul 47. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya taraflar katılmazken avukatları hazır bulundu.

Beyanı sorulan müştekiler avukatı, Şahin Şeker'in cezalandırılmasını talep ederken, sanık Şeker'in avukatları ise müvekkillerinin beraatını talep etti.

TOPLAMDA 1 YIL 3 AY 24 GÜN HAPİS

Kararını açıklayan mahkeme, tutuksuz sanık Şahin Şeker’e, Gaye Akıl ile Mustafa Demir’e yönelik ‘hakaret’ suçundan 2 kez 2 ay 27 gün hapis, Gaye Akıl, Mustafa Demir ile Cihan Pütrü’ye yönelik, ‘basit yaralama’ suçundan ise 3’er kez 3 ay 10 gün hapis cezası verdi.

Mahkeme, müştekilere yönelik ‘hakaret’ suçunun işlendiğinin tespit edilememiş olmasından dolayı ise Şeker’e bu suçtan beraat verdi.

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