Çamlıca Tepesindeki Türk bayrağı fırtınanın şiddetiyle yırtıldı

İstanbul'da sabah saatlerinde etkisini gösteren şiddetli fırtına nedeniyle Çamlıca Tepesinde bulunan dev Türk bayrağı, şiddetli fırtınaya dayanamayarak yırtıldı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden günler öncesinde yapılan uyarıların ardından, şiddetli fırtına sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da etkisini göstermeye başladı.

İstanbul'un en yüksek rakımlı yerlerinden biri olan Çamlıca Tepesinde bulunan dev Türk bayrağı da şiddetli rüzgara dayanamayarak yırtıldı. (İHA)

